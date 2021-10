Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию некоторых продуктов из КНР

Роспотребнадзор приостановил поставку определенной продукции в Россию из Китая из-за нарушений обязательных требований законодательства. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в понедельник на сайте службы.

Среди таких товаров кукурузная лапша, чипсы и шоколадное яйцо с игрушкой внутри.

"Так в пищевой продукции "Лапша кукурузная сублимированная", (изготовитель: "Yanbian Alali Food Co Ltd"), "Вермишель кукурузная" (изготовитель: "Anhui WangRenhe Rice Noodle Food Co., Ltd.") "Чипсы кукурузные" (изготовитель: "HK Pocky Food Co., Ltd."), "Яйцо с десертом из шоколадного крема и печенья с игрушкой - сюрпризом внутри (наборы для мальчиков и девочек по 6 шт.)", (изготовитель: "Guangdong Funway Food Co., Ltd.) обнаружены ДНК генетически модифицированной кукурузы линии MON 810, линии MIR 604, линии Bt-11, ДНК генетически модифицированной сои линии MON 89788 в количестве более 0,9%", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

По данным пресс-службы, в некоторой продукции содержание запрещенных компонентов превышено в 5 раз, а на маркировке отсутствует информация о содержании генетически модифицированных компонентов.

С целью не допустить случаев массового отравления населения, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Роспотребнадзор с понедельника, 11 октября, приостанавливает до особого распоряжения ввоз указанных продуктов.

Роспотребнадзор также сообщает, что усиливает санитарно-карантинный контроль за продукцией, в том числе за продукцией, произведенной другими китайскими изготовителями, с проведением лабораторных исследований.