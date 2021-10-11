Папа Римский принял президента Армении Армена Саргсяна

Папа Франциск в Ватикане принял президента Республики Армения Армена Саргсяна, который затем встретился и с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином и архиепископом Полем Ричардом Галлахером.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает «Vaticannews» со ссылкой на пресс-службу Святого Престола.

«В ходе горячих обсуждений были подчеркнуты вопросы, связанные с развитием и укреплением двусторонних отношений между Святым Престолом и Арменией, страной с древними христианскими традициями. Стороны также сосредоточили внимание на вопросах международной и региональной политики», - говорится в сообщении.