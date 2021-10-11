В Капане стартовало заседание Совета по делам молодежи государств–участников СНГ

В Молодежной столице Армении 2021 года, городе Капан, 11 октября стартовало очередное заседание Совета по делам молодежи государств–участников СНГ, а также финальный тур международного молодежного конкурса «100 идей для СНГ».

В заседании принимают участие члены Совета по делам молодежи СНГ из Армении, Беларуси, России, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана.

Как сообщает Арменпресс, целью мероприятий является развитие международного сотрудничества между молодежью стран-участниц СНГ путем реализации международного финального тура «100 идей для СНГ», стимулирование инновационного мышления молодежи, вовлечение молодежи в решении проблем социально-экономического развития государств-участников СНГ.

Фото: Татев Дурян

Заместитель министра образования, науки, молодежи и спорта Армении Артур Мартиросян поприветствовал участников заседания, поблагодарил их и подчеркнул важность мероприятия для жителей Капана, особенно для молодежи. Замминистра отметил, что они сделают все, чтобы время, проведенное в Армении, было продуктивным, интересным и надолго осталось в памяти участников.

«Совет по делам молодежи государств–участников СНГ подводит итоги реализации принятых на предыдущем заседании мероприятий в странах СНГ и намечает мероприятия на следующий период для всех стран. Напомню, что в Армении планируется разработать государственную программу молодежной политики на ближайшие пять лет, которая будет включать в себя множество программ, в том числе принятие закона о молодежи.

Помимо подведения итогов, проект является очень хорошей площадкой для расширения межгосударственного сотрудничества в многостороннем формате. Разные страны могут учиться друг у друга, например, одна страна в вопросах волонтерства, другая - вопросах вовлечения молодежи в предпринимательство, в нашем случае, возможно, вопросах гражданской активности. Т.е. это очень хорошая площадка для диалога между странами в рамках СНГ и гуманитарного сотрудничества в целом», - сказал Мартиросян

Председатель Совета по делам молодежи СНГ Татьяна Ковалева отметила, что в совет входят государственные структуры и ведомства, занимающиеся разработкой государственной молодежной политики государств-участников СНГ.

«Заседание совета в Капане особенное, так как проводится в рамках 30-летия формирования СНГ. Мы, по сути, сейчас подводим итоги работы, проделанной в сфере молодежи в странах СНГ, и можем констатировать, что есть значительное достижение. Это также очень хорошая площадка для обмена опытом с точки зрения перенятия наиболее успешных инициатив друг у друга», - сказал Кавалава.

По ее словам, символично также проведение мероприятия в этом южном городе Армении - Капане, который в этом году является молодежной столицей Армении. «Сейчас мы обсуждаем на заседании совета проект молодежной столицы СНГ, который основан на опыте программ объявления молодежных столиц стран-участниц», - сказала Ковалева.

Победители национальных туров международного молодежного проекта участвуют в заключительном туре международного молодежного проекта «100 идей для СНГ». Авторы идей-победителей в своих странах представят новые идеи более чем в 10 номинациях в межгосударственном туре в Армении. Экспертный совет конкурса, в который входят 3 представителя из Армении, по одному из России и Беларуси, выберет лучшую идею в каждой номинации.

В рамках мероприятия для делегатов стран-участниц СНГ предусмотрены экскурсии и культурная программа, благодаря которой участники получат возможность познакомиться с Капаном, армянской культурой и кухней.