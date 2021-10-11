В школах и садах Тбилиси растет число детей на карантине: грядет пятая волна COVID?

Из-за распространения коронавируса в столице Грузии на карантин перевели 55 детских садов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на Агентство по управлению детскими садами Тбилиси.

Как отмечают в Агентстве, государственные детские сады грузинской столицы работают с учетом рекомендаций, введенных Минздравом страны. Поэтому, согласно протоколу, даже в случае выявления одного случая инфицирования COVID-19, детский сад переходит в карантин, а лица, имеющие контакт с инфицированным, – в самоизоляцию.

В Тбилиси функционирует 180 государственных детских садов, в которых учится более 61 тысячи детей.

Распространение коронавируса наблюдается и в тбилисских школах. На сегодняшний день на дистанционный режим обучения перешли семь школ и 90 отдельных классов. Всего в Грузии 2 084 государственные школы.

Эпидемиологи не исключают введения новых ограничений, если ситуация не улучшится. К примеру, руководитель национальной технической группы консультантов по иммунизации, медицинский директор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе считает, что это начало новой, пятой волны распространения коронавируса.

"Это очень тревожное увеличение случаев. По нашим прогнозам, этот рост мог быть в ноябре-декабре в лице пятой волны. Мы предполагали, что холодная погода поспособствует активизации периода респираторных заболеваний, однако увеличение случаев началось гораздо раньше", – сказал Чхаидзе.

Грузия летом пережила самую тяжелую для страны четвертую волну коронавируса. В день выявляли по 4-5 тысяч новых случаев. Специалисты призывают граждан к вакцинации и соблюдению правил, чтобы пятая волна распространения коронавируса не была такой же сильной, как предыдущая.

По последней информации, в Грузии за минувшие сутки выявили 1 530 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране выявлено более 635 тысяч случаев коронавируса, более 602 тысяч выздоровели, 9 269 скончались.