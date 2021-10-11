Азиатские индексы - 11-10-21

ТОКИО, 11 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 11 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.60% и составил 28498.20 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.77% и составил 1996.58 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.01% и составил 3591.71 пункта, а HANG SENG вырос на 1.96% и составил 25325.09 пункта.