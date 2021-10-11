Оккупированный Гадрут - неоспоримое доказательство проводимой Азербайджаном политики этнической чистки армянского народа

Защитник прав человека Республики Арцах выступил с заявлением относительно оккупации Азербайджаном Гадрута и Гадрутского района Арцаха. Как сообщает Арменпресс, в заявлении омбудсмена говорится:

«Уже год, как Азербайджан удерживает в оккупации весь Гадрутский район Республики Арцах, который является одним из наиважнейших населенных пунктов, испокон веков заселенных армянами. То, что до насильственного присоединения Гадрутского района к Советскому Азербайджану, этот район был населен исключительно армянами, документировано во многих исторических материалах и источниках.

Населенные пункты Гадрутского района Республики Арцах в советские годы составляли Гадрутский район Нагорно-Карабахской автономной области, население которого по данным переписи населения 1979 года, составляло 15000 человек, из коих армяне составляли более чем 90 процентов.

В результате развязанной против мирного населения Арцаха 27 сентября 2020 года азербайджано-турецкой агрессии армянское население города Гадрут и одноименного района полностью подверглось этнической чистке.

С первого же дня военных действий мирное население Гадрута, гражданская инфраструктура и постройки гуманитарного назначения подвергались преднамеренным и недискриминационным атакам со стороны вооруженных сил Азербайджана. 32 мирных жителя из Гадрутского района были убиты в результате ракетных ударов, пыток и жестокого обращения со стороны вооруженных сил Азербайджана, в том числе 73-летний Беник Акопян и 25-летний Юрий Адамян были демонстративно убиты на Гадрутской городской площади после захвата азербайджанскими вооруженными силами.

Из-за продолжающейся оккупации Азербайджаном, 14 тыс жителей Гадрутского района были вынуждены покинуть свои дома, потеряв недвижимое и движимое имущества, работу и все состояние.

48 армянских населенных пунктов Гадрутского района этнически «очищены» от армянского присутствия, а дома и имущество, принадлежащие армянам, подверглись вандализму и разграблению.

До оккупации в районе действовали 6 детских садов и 26 школ с 2030-ю учащимися, которые были выселены и лишены своих прав.

В результате этнической чистки армянского населения Гадрутского района под угрозой полного уничтожения оказались созданные армянами материальные и нематериальные ценности культуры. Остались под непосредственной угрозой уничтожения более 500 культурно-исторических памятников: церкви, монастыри, хачкары и святыни. Власти Азербайджана на самом высоком уровне уничтожают и оскверняют духовные и культурные ценности, созданные коренным армянским населением района, о чем свидетельствует широко распространенное в социальных сетях видео, в котором президент Азербайджана демонстративно поручает удалить армянские надписи с церкви села Цакури.

Исследования международных и армянских организаций по защите культурных ценностей свидетельствуют, что во всех населенных пунктах Гадрута сносятся и уничтожаются армянские кладбища, а надгробия используются в качестве стройматериала для дорог.

В результате этнической чистки армянского населения во всех населенных пунктах района нарушены общинная жизнь и традиции, из-за расселения перемещенного населения гадрутский диалект, являющийся уникальным среди армянских диалектов, находится под угрозой исчезновения.

К сожалению, отчеты и многочисленные призывы о масштабных нарушениях прав армянского населения в Гадруте и других оккупированных населенных пунктах Арцаха до сих пор не получили должного внимания и оценки международных организаций, отдельных государств и правозащитных организаций.

Прямой обязанностью и ответственностью международного сообщества является обеспечение защиты прав жителей армянских поселений, находящихся под продолжающейся оккупацией, и их возвращение в свои родные поселения».