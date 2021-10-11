Президент Республики Армении Армен Саркисян и его супруга Нунэ Саркисян посетили собор Святого Петра в Ватикане, осмотрели статую Святого Григория Просветителя, установленную во внешней нише собора.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян также посетил музеи Ватикана, осмотрел художественные коллекции Пап, в том числе самые известные классические скульптуры и шедевры искусства эпохи Возрождения.

Президент Армен Саркисян посетил и возложил цветы к бронзовой статуе святого Григория Нарекаци, великого сына армянского народа, которому присвоен почётный титул «Учителя Вселенской церкви» и который признан одним из 36 величайших мыслителей католической церкви. Президент отметил, что Григор Нарекаци и его наследие являются вечным символом солидарности двух христианских общин.

Президент Саркисян также посетил ту часть садов Ватикана, где находится армянский хачкар, подаренный Католикосом Всех Армян Гарегином I Его Святейшеству Папе Иоанну Павлу II в 1996 году.