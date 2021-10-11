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Делегация во главе с вице-премьером Папикяном примет участие в форуме «Российская энергетическая неделя»

Делегация во главе с вице-премьером Папикяном примет участие в форуме «Российская энергетическая неделя»

Вице-премьер Армении Сурен Папикян 13-15 октября будет командирован в Россию. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в решении премьер-министра Армении.

Армянская делегация во главе с вице-премьером примет участие в форуме «Российская энергетическая неделя».


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