Делегация во главе с вице-премьером Папикяном примет участие в форуме «Российская энергетическая неделя»

Вице-премьер Армении Сурен Папикян 13-15 октября будет командирован в Россию. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в решении премьер-министра Армении.

Армянская делегация во главе с вице-премьером примет участие в форуме «Российская энергетическая неделя».