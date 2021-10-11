Таиланд откроет границы для вакцинированных туристов с 1 ноября

Таиланд открывает границы без необходимости прохождения карантина для прибывающих по воздуху полностью вакцинированных туристов из 10 стран с наименьшей опасностью заражения COVID-19. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча.

"Начиная с 1 ноября мы разрешаем прибывающим в страну авиарейсами путешественникам из стран с наименьшей опасностью заражения коронавирусной инфекцией, полностью вакцинированным соответствующими дозами вакцин от COVID-19, въезд в Таиланд без карантина", - сказал премьер в телеобращении к нации.

"Им понадобится только доказать отсутствие у них коронавирусной инфекции, сделав один ПЦР-тест перед вылетом в Таиланд, и еще один – по прибытии в Таиланд", - добавил он, пояснив, что прибывшие таким образом туристы смогут отправиться в любую точку Таиланда, которую хотят посетить.

По словам премьер-министра, в последнее время, когда многие страны, в том числе Великобритания, Австралия, Сингапур и другие разрешили своим гражданам приезжать в Таиланд без ограничений, было бы неправильно не ответить на эту инициативу своей и освободить вакцинированных граждан этих стран от карантина.

"Список стран с наименьшей опасностью заражения будет на 1 ноября состоять из не менее чем из 10 государств, и в него войдут точно такие страны, как Великобритания, Германия, Сингапур, Китай и США", - заявил глава таиландского правительства, не назвав еще пять стран, которые власти Таиланда собираются занести в список.

По словам премьера, список будет расширен 1 декабря и затем еще раз 1 января. Гражданам из стран, не попавших в список, придется проходить карантин на общих основаниях – в течение семи дней для полностью вакцинированных и 10 дней для невакцинированных туристов.

"Я объявляю сегодня маленький, но очень важный шаг для восстановления экономики страны. Туризм – один из важнейших секторов. Прием иностранных туристов создаст доход для миллионов людей, работающих как в этом секторе экономики, так и во многих смежных", - сказал Чан-Оча.