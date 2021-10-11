Масштабное исследование во Франции: вакцины на 90% эффективны против тяжелых форм COVID-19

Масштабное исследование, проведенное во Франции, основано на данных 22 миллионов человек за период в семь месяцев. Через 14 дней после введения второй дозы вакцины исследователи наблюдали «снижение риска госпитализации более чем на 90%».

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на RFI, согласно результатам французского исследования, опубликованным в понедельник, 11 октября, вакцинация против коронавируса снижает риск госпитализации и смерти на 90% у людей старше 50 лет, а также оказалась эффективной против варианта «Дельта».

«Это означает, что у вакцинированных людей в 9 раз меньше риск госпитализации или смерти от COVID-19, чем у непривитых людей», – объяснил агентству France-Presse эпидемиолог Махмуд Зурейк, директор центра Epi-Phare, который был создан кассой обязательного медицинского страхования (Cnam) и Агентством по лекарственным средствам (ANSM).

Чтобы прийти к такому выводу, исследователи Epi-Phare сравнили данные 11 миллионов вакцинированных людей в возрасте старше 50 лет с данными 11 миллионов невакцинированных людей в той же возрастной группе за период с 27 декабря 2020 года (начало вакцинации во Франции) до 20 июля этого года. С 14-го дня после введения второй дозы прививки исследователи наблюдали «снижение риска госпитализации более чем на 90%».

Исследование касается вакцин компаний Pfizer-BioNtech, Moderna и AstraZeneca (четвертая разрешенная во Франции вакцина Janssen была одобрена позже, использовалась в меньших количествах и поэтому не включена в исследование).

Эффективность действия вакцин «не уменьшается в течение доступного периода наблюдения, который продлился до 5 месяцев», отмечают специалисты Epi-Phare.

Чтобы определить влияние вакцины на распространение варианта «Дельта», который сейчас является доминирующим во Франции, исследователи оценили снижение риска госпитализации в период, когда вариант набирал силу в стране – начиная с 20 июня этого года (за месяц до окончания исследования). Они обнаружили результаты, сравнимые с предыдущими периодами: эффективность 84% у лиц 75 лет и старше, и 92% у лиц 50-74 лет.

Это дает «первоначальные элементы» для анализа, однако «этот период остается очень коротким, чтобы оценить реальное влияние вакцинации на вариант "Дельта"», предупреждают исследователи. Они также отмечают, что исследование продолжается, и новые результаты будут опубликованы через несколько месяцев.

Данные французского исследования подтверждают другие наблюдения, сделанные в других странах мира.