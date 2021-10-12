В Ереване откроется Апостольская нунциатура Святого Престола

По случаю официального визита президента Республики Армения Армена Саргсяна в Святой Престол вечером 11 октября в честь президента и государственного секретаря Святого Престола кардинала Пьетро Паролина был дан официальный обед.

Приветствуя официальный визит президента Саргсяна, чрезвычайный и полномочный Посол Армении при Святом Престоле Карен Назарян высоко оценил отношение Папы Франциска и кардинала Пьетро Паролина к Армении, армянскому народу и их роль в развитии межгосударственных отношений между Арменией и Ватиканом.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента РА, в своем выступлении посол Армении отметил: «Мы благодарны за возможность быть сегодня вместе. В рамках сегодняшней встречи торжественно отмечается открытие новой страницы в отношениях между Ереваном и Ватиканом, ознаменованное официальным визитом президента Армении.

Господин Президент, Вам хорошо известно, что 30 лет дипломатических отношений между Арменией и Святым Престолом были отмечены политическим диалогом на высоком уровне, который всегда находился в центре взаимного внимания. Мы благодарим Вас за Вашу личную роль в качестве первого посланника Армении в Апостольском дворце Ватикана, а также за то, что Вы сегодня продолжаете обогащать нашу двустороннюю повестку».

Кардинал Пьетро Паролин, государственный секретарь Святого Престола указом президента Республики Армения за значительный вклад в развитие межгосударственных отношений и укрепление дружеских отношений между Арменией и Ватиканом был награжден государственной наградой - Орденом почета.

Вручая высокую государственную награду, президент Саргсян обратился к госсекретарю Паролину: «Есть две вещи, которые очень гармонично сочетаются. Первая - это отношения между двумя государствами, в данном случае отношения между Ватиканом и Арменией, нашими двумя народами, армянами, католиками, двумя конфессиями. Вторая - мы древние христианские государства. Обе наши страны - маленькие, но глобальные нации. Ватикан - небольшое государство, но глобальная нация, представленная католиками со всего мира. Армения - маленькая страна, но у нее есть армянская диаспора во всем мире. Помимо прочего, у наших народов есть сильная вера в Крест, которая воспринимается не только сегодня, она всегда подтверждалась нашими действиями. За все годы Вашего пребывания на посту государственного секретаря Святого Престола мы чувствовали содействие католической церкви Ватикана. Благодарю Вас. Не будем забывать, что почти пяти лет назад Папа посетил Армению. Это был исторический визит для Армении, для всех армян, для всего христианского мира. Папа посетил страну, которая первой приняла христианство в качестве государственной религии.

В прошлом году мы были в большой нужде. Из-за пандемии весь мир оказался в такой ситуации, но Армения почувствовала особую потребность в помощи и из-за войны в Нагорном Карабахе, которую нам навязали Азербайджан и Турция. Я очень признателен за поддержку Папы, Ватикана, Государственного департамента и Ваших коллег. Я рад, что в ближайшее время Армению посетит делегация Ватикана, и мы все будем рады приветствовать открытие Апостольской нунциатуры Святого Престола в Ереване. Это будет еще один шаг к более тесным отношениям между нами.

Еще раз хочу поблагодарить Папу. Он занимает особое место у всех армян мира. Каждый армянин был тронут и молился, когда Папа в Ватикане в 2015 году почтил память жертв Геноцида армян. Благодарю еще раз.

Наше 30-летнее партнерство основано на наших 2 000-летних отношениях, сегодня мы знаем, как справляться с невзгодами, что является самым важным, чтобы действительно двигаться вперед к успеху.

Я надеюсь, что в ближайшее время вы посетите Армению, для меня большой честью будет не только принять Вас, но и с большим удовольствием показать страну, которая первой стала христианской. Наша страна первая научилась любить и ценить дружбу».

Кардинал Паролин поблагодарил президента Армении за теплые слова: «Я рад видеть, как семена христианской веры, посеянные святым Григорием Просветителем, выросли и стали созревшими плодами. А имя святого Григория Нарекаци Папа Франциск недавно добавил к основному римскому календарю, - сказал кардинал. - Христианское начало Армении продолжает оставаться краеугольным камнем, вокруг которого развиваются общества, на основе которых они принимают свою идентичность.

Христианская вера становилась залогом возрождения Вашего народа даже в самые трагические моменты истории Армении. Многие области наших отношений связаны с диалогом между Католической Церковью и Армянской Апостольской Церковью, что еще раз было выражено во время недавней встречи Папы Франциска с Католикосом Всех Армян Гарегином II.

Господин Президент, я благодарен Вам за этот визит, уверен, что он внесет много позитивных сдвигов в наши отношения.

Пусть Ваш народ, преодолев все вызовы, будет наслаждаться миром».