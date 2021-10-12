Сасун Хачатрян обсудил с послом Италии вопросы антикоррупционной сферы

Председатель Антикоррупционного комитета Армении Сасун Хачатрян встретился с чрезвычайным и полномочным послом Итальянской Республики в Республике Армения Альфонсо Ди Риццо. Как сообщает «Арменпресс», посол поздравил Сасуна Хачатряна со вступлением на должность, отметив, что итальянская сторона может наладить активное сотрудничество с Антикоррупционным комитетом. Затронув приоритеты вновь созданной структуры, стороны обсудили необходимость изучения передового итальянского опыта в области расследования коррупционных дел, особенно в борьбе с отмыванием денег и с незаконным обогащением. Рассмотрели возможность эффективного использования информационных технологий при расследовании уголовных дел. Была обсуждена и возможность подписания меморандума о взаимопонимании с Финансовой гвардией Италии.

Посол поблагодарил председателя Антикоррупционного комитета РА за теплый прием, выразив уверенность, что организация обучающих программ и взаимных визитов в ближайшее время будет способствовать развитию и укреплению партнерских отношений между правоохранительными органами двух стран.