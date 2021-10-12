Начался чрезвычайный саммит G20 по Афганистану

Начал работу чрезвычайный саммит G20 по Афганистану, который проходит в формате видеоконференции. Как передает Арменпресс, об этом сообщил правительственный Дворец Киджи.

"Среди тем, находящихся в центре встречи: срочная гуманитарная помощи афганскому населению, борьба с терроризмом, свобода передвижения внутри страны и открытые границы", - сообщило ведомство итальянского премьера в Twitter.

Чрезвычайный саммит G20 по Афганистану проходит в расширенном составе, в частности, с участием представителей ООН, МВФ и Всемирного банка. Россию на встрече представляют замглавы МИД Игорь Моргулов и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.

В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.