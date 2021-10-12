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Азиатские индексы - 12-10-21

Азиатские индексы - 12-10-21

ТОКИО, 12 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 12 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.94% и составил 28230.61 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.70% и составил 1982.68 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.25% и составил 3546.94 пункта, а HANG SENG снизился на 1.43% и составил 24962.59 пункта.


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