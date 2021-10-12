Коронавирус обретает сезонность, заявила Попова

Коронавирус становится сезонным заболеванием, поэтому меры по борьбе с ним имеют два направления – разрыв цепочек передачи инфекции и создание иммунной прослойки. Как передает Арменпресс, об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"Очевидно, что вирус обретает сезонность, что он встраивается в цепочку сезонных. Следовательно, меры, которые проработаны нашими коллегами, имеют два направления. Первое направление – это перерыв передачи (инфекции – ред.) самыми разными способами. Второе – создание иммунной прослойки. Сегодня это очевидный научный вывод, и именно в этом направлении и развиваются формирующиеся меры по снижению заболеваемости", - сказала Попова.