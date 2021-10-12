Аппарату мэрии Гюмри представлен новый и.о. мэра

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна исполняющим обязанности главы общины Гюмри назначен Альберт Маргарян. Как сообщает Арменпресс, Альберт Маргарян много лет возглавлял управление градостроительства муниципалитета Ширакской области. Альберт Маргарян уже подал заявление об отставке с занимаемой должности в администрации Ширакской области.

12 октября заместитель губернатора Ширака Ованес Зограбян представил аппарату муниципалитета исполняющего обязанности главы общины Гюмри.

10 октября истек срок полномочий мэра Гюмри Самвела Баласаняна. Альберт Маргарян будет исполнять обязанности мэра до избрания нового главы общины по итогам муниципальных выборов.