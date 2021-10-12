Патриарх Кирилл заявил, что политический фактор мешает урегулированию в Нагорном Карабахе

Доминирование политического фактора усложняет переговоры по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с председателем Духовного управления мусульман Кавказа шейхом-уль-исламом Аллахшукюром Паша-заде.

"Сегодня нам с вами приходится обсуждать вопросы очень непростые, которые, хотя и стоят на повестке дня у религиозных лидеров, руководителей религиозных общин, но, тем не менее, имеют различные измерения, в том числе политические. В том числе, если речь идет о преодолении военного конфликта, то политический фактор присутствует. Иногда, когда этот фактор очень доминирует, усложняются переговоры", - сказал предстоятель Русской православной церкви.

Он пояснил, что преимущество обсуждения сложных проблем религиозными лидерами заключается в том, что у них есть общая основа. "Наша вера в Бога, система ценностей нравственная, доверие друг к другу, и это создает, конечно, очень благоприятную атмосферу. И должен сказать, что все самые крупные темы, которые иногда лежат на повестке дня наших переговоров, мы с вами обсуждаем для общего блага и без каких-либо негативных последствий", - отметил патриарх.

"За эти 30 с лишним лет, которые мы знакомы, я хотел сказать, что не было ни одного случая, не было ни одной темы, которые бы нас разделили и создали какое-то напряжение. Действительно, мы всегда находили и находим, и будем находить решение тех вопросов, которые мы обсуждаем", - подчеркнул предстоятель.