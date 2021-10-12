С приходом талибов более 150 СМИ Афганистана прекратили работу

Журналистика в Афганистане стала одной из тех сфер, которая понесла наибольшие потери с момента захвата власти движением "Талибан". Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, с приходом талибов по меньшей мере 153 средства массовой информации прекратили работу, закрылись и местные бюро иностранных изданий.

Из-за кризисной ситуации в экономике страны - многие печатные издания из-за финансовых трудностей перешли полностью на онлайн-формат или закрылись.

"Неблагоприятно сказывается и политика цензуры, которая ожидаемо стала вводиться талибами", - рассказал один из собеседников ТАСС. Правозащитная организация Human Rights Watch указывает на то, что несмотря на данные обещания не препятствовать работе СМИ, "уважительно относящихся к исламским ценностям", талибы вводят правила и требования, что на практике мешает полноценному функционированию медиа. "Раньше мы писали о существующих в обществе проблемах, ситуации с правами женщин, могли дискутировать о действиях и решениях правительства, но с приходом талибов такой возможности нет", - отметил один из афганских журналистов, который был вынужден уехать из страны, в том числе из-за того, что ранее в своих материалах выступал с критикой в отношении "Талибана".

"Давление на себе испытывают не только социально-политически ориентированные СМИ, именно развлекательные медиа в первую очередь стали жертвами обстоятельств, так как их контент не соответствовал нормам ислама", - добавил он.

10 октября закрылся единственный спортивный канал страны 3-Sport. "Это был мой единственный источник дохода. Я, как и многие мои коллеги, после закрытия канала остался без работы. Большинство из них теперь планируют уехать из Афганистана, потому что здесь нет возможности прокормить себя и свои семьи", - признался сотрудник телеканала.

Некоторым журналистам, которые не скрывали своего негативного отношения к талибам, удалось покинуть страну эвакуационными рейсами - в США и Европу. Остальные выехали в Иран и Пакистан.

По словам одного из бывших корреспондентов телевидения, те, кто не сумел выехать, вынуждены скрываться на территории Афганистана. "Это дает фору и время, чтобы выработать план отъезда или дождаться программы эвакуации", - рассказал он.