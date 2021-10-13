Standard&Poors присвоил правительству Армении суверенный рейтинг с положительной перспективой

Рейтинговая организация «Standard & Poors» 12 октября 2021 года впервые опубликовала рейтинг правительства Республики Армения. Правительству РА за выпуск долгосрочных обязательств в национальной валюте был присвоен суверенный рейтинг «B +» с «позитивным» прогнозом. Об этом «Арменпресс» сообщили в Центральном банке Армении.

Помимо рейтинга выпуска долгосрочных обязательств, «Standard & Poors» присвоила также рейтинг «B» уровня выпуска краткосрочных облигаций в иностранной и национальной валюте, а также определила оценку перевода и конвертируемости страны. Она установлена «BB-». Она на один уровень выше суверенного рейтинга страны, благодаря чему армянские предприятия частного сектора и финансовые учреждения могут получить уровень (BB-), на один выше суверенного рейтинга страны (B +), если они имеют рейтинг «Standard & Poors».

Отмечается, что «позитивный» прогноз суверенного рейтинга Армении отражает мнение «Standard & Poors» о том, что риски для улучшения экономической ситуации в Армении превалируют и могут привести к повышению суверенного рейтинга Армении в течение следующих 12 месяцев. «Standard & Poors» отмечает, что если их ожидания относительно экономического роста в Армении в ближайшие 2-3 года оправдаются, внешние факторы уязвимости уменьшатся, а исполнение государственного бюджета окажется более позитивным, чем ожидалось, это приведет к улучшению суверенного рейтинга страны. «Standard & Poors» ожидает, что реализация 5-летнего плана правительства приведет к ускорению экономического роста и снижению внешнего долга.

Суверенный рейтинг Армении «B +» основан на оценках экспертов «Standard & Poors» о том, что, несмотря на значительное внешнее давление, Армения преодолела последствия войны и пандемии, не поставив под угрозу экономическую стабильность страны. «Standard & Poors» приписывает эту гибкость (сопротивление) экономике, частично, разумным структурам налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики. Благодаря фискальным ресурсам, накопленным в результате осмотрительной фискальной политики, официальные органы оказали значительную поддержку экономике, пострадавшей от пандемии, при сохранении в стране финансовой стабильности. Центральный банк Армении своей гибкой денежно-кредитной политикой также помог противостоять серьезным синхронизированным потрясениям 2020 года.

«Приход «Standard & Poors», крупнейшего международного рейтингового агентства в Армению, означает увеличение числа международных организаций, которые объективно оценивают макроэкономическую ситуацию и риски в Армении, гибкость существующих институтов и эффективность их политики. Это, безусловно, поможет завоевать доверие институциональных инвесторов, положительно скажется на доходности будущих еврооблигаций. Сотрудничество «Standard & Poors» с Арменией будет способствовать развитию рынка капитала и ускорит процесс реформ в этой области, учитывая, что суверенный рейтинг был также приобретен для компаний частного сектора с целью получения рейтинга и выхода на местные и международные рынки капитала», - говорится в сообщении.

Получение суверенного рейтинга «Standard & Poors» снизит затраты на получение рейтинга для компаний частного сектора в Армении, поскольку стоимость получения рейтинга частной компании при отсутствии суверенного рейтинга включает оценку суверенного риска и, следовательно, затраты.

В сообщении говорится, что получение суверенного рейтинга «Standard & Poors» в будущем также позволит в сотрудничестве с этой организацией разработать для нашей страны национальную рейтинговую шкалу с учетом богатого опыта «Standard & Poors» по разработке аналогичных шкал. Это может стать новым импульсом для повышения прозрачности бизнеса и стандартов управления в нашей стране.