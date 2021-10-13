Новые китайские автобусы будут обслуживать 17 маршрутов

Документация первой партии автобусов из Китая, состоящей из 53 машин, уже ведется.

Об этом «Арменпресс» сообщил пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян. Остальные автобусы ожидаются в ближайшее время. Всего в Ереван будет доставить 211 автобусов.

«На данный момент мы не можем указать точные даты, но делается все, чтобы автобусы вышли на маршруты как можно скорее. Приблизительно могу сказать, что новые автобусы будут сданы в эксплуатацию до конца года. Автобусы будут курсировать по разным маршрутам, обслуживать все районы. Будет около 17 маршрутов. Автобусы будут выходить на линии маршрутов поэтапно», - представил Акоп Карапетян.