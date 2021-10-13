Товарооборот между Россией и Китаем вырос в 2021 году на 29,8 процента

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых трех кварталов 2021 года вырос на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 102,529 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные данные главного таможенного управления КНР.

Китайский экспорт в Россию за отчетный период вырос на 32,4% в годовом выражении и составил 47,401 миллиарда долларов, поставки из России в КНР выросли на 27,6%, составив 55,128 миллиарда долларов,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости․

Отдельно в сентябре товарооборот России и Китая составил 13,468 миллиарда долларов, экспорт из КНР в РФ достиг отметки в 6,601 миллиарда долларов, импорт из России в КНР – 6,867 миллиарда.