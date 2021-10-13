Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Ранее министр иммиграции страны Марко Мендичино заявил, что Канада собирается принять более 20 тысяч афганских граждан из наиболее уязвимых групп,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Канада принимает 40 тысяч беженцев, и мы призываем других также активизировать свою поддержку для безопасного переселения беженцев", - написал Трюдо в Twitter.

В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.