Россия и ЕС провели встречу по вопросу признания сертификатов о вакцинации

Россия и ЕС провели очередную встречу по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрав РФ.

"Продолжается переговорный процесс по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации между Россией и Евросоюзом. Состоялась очередная рабочая встреча в виртуальном формате представителей Минздрава России и Евросоюза", - говорится в сообщении.

Россия и ЕС проведут серию экспертных консультаций для согласования основных параметров взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрав РФ,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В ходе встречи стороны наметили ближайшие совместные шаги: будет проведена серия экспертных консультаций для согласования основных правовых и технических параметров взаимного признания сертификатов о вакцинации", - говорится в сообщении.

В сентябре Минздрав России направил в представительство Евросоюза документы, запрошенные европейской стороной в ходе предыдущей встречи, уточнили в пресс-службе.

"Работа по взаимному признанию сертификатов направлена на устранение препятствий для передвижения граждан России на территории ЕС и наоборот. Двусторонние консультации по этому вопросу продолжатся", - отметили в министерстве.