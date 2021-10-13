Глава МИД Индии почтил память жертв Геноцида армян

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар посетил Мемориал Геноцида армян и воздал дань памяти жертв Геноцида армян.

Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД Армении.

Министра иностранных дел Индии сопровождал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.