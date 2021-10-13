Салливан обсудил с коллегой из Южной Кореи ситуацию на полуострове

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с директором управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Со Хуном денуклеаризацию полуострова, призвав КНДР воздерживаться от эскалации ситуации в регионе, сообщает Белый дом.

Как говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, высокопоставленные представители двух стран подчеркнули важную роль сотрудничества Вашингтона и Сеула,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Салливан и Хун подробно обсудили текущую ситуацию в области безопасности в регионе и призвали КНДР начать серьезную и последовательную дипломатию в целях полной денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в сообщении.

Как отмечает Белый дом, Салливан подчеркнул необходимость для КНДР воздерживаться от действий по эскалации, "а также подтвердил поддержку США межкорейского диалога и сотрудничества".