Надеюсь, что в ближайшее время мы подпишем соглашение о коридоре Персидский залив-Черное море: Мирзоян

Во время встречи со своим армянским коллегой министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар предложил использовать иранский порт Чабахар в качестве узла для международного транспортного коридора Север-Юг. Как сообщает «Арменпресс», Субраманьям Джайшанкар сказал об этом на совместной пресс-конференции после встречи в Ереване.

Он в первую очередь отметил, что отсутствие прямого сообщения является препятствием для контактов, экономических и торговых обменов между народами двух стран, подчеркнув, что и Индия, и Армения являются участниками международного транспортного коридора «Север-Юг», который имеет перспективы развития.

«Арарат Мирзоян и я обсудили предложение Индии использования порта Чабахар в Иране, к которому Армения проявила интерес. Мы также предложили использовать порт в качестве узла для международных транспортных коридоров», - сказал он.

Арарат Мирзоян, в свою очередь, подчеркнул, что он и его индийский коллега затронули вопрос инфраструктур в большом регионе - транспортном коридоре «Север-Юг». «Обе страны заинтересованы в реализации этой инициативы. Мы обсудили недавние позитивные события вокруг порта, вопрос установления прямого сообщения между Индией и Арменией, а также вопрос дальнейших транзитных перевозок из Армении через Грузию в Россию и, возможно, через Черное море в Европу. Это возможная составляющая нашей повестки дня», - сказал министр иностранных дел РА.

Коснувшись инициативы «Персидский залив - Черное море», Арарат Мирзоян сказал, что этот вопрос был обсужден с иранской стороной. По словам министра, шаги в рамках этой программы и соглашения развиваются достаточно динамично. «Надеюсь, что в ближайшее время мы подпишем соглашение по этому документу», - сказал он.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар находится в Армении 12-13 октября. Это первый визит министра иностранных дел Индии в Республику Армения.