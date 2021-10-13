США пообещали Израилю помощь в развитии связей с арабскими странами

США будут помогать Израилю "укреплять и расширять" мирные отношения с арабскими и мусульманскими странами, говорится в заявлении офиса советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана по итогам его встречи с главой израильского МИД Яиром Лапидом.

Лапид, который, по условиям коалиционных соглашений, в будущем займет пост премьер-министра, находится с первым визитом в США, где новая администрация обещает развивать один из крупнейших дипломатических успехов экс-президента Дональда Трампа – "авраамические" договоренности о нормализации связей еврейского государства с соседями по ближневосточному региону.

"Они обсудили углубление отношений Израиля с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Марокко. Они согласились, что США и Израиль продолжат работу в тесном взаимодействии друг с другом над укреплением и расширением мирных отношений между Израилем и странами арабского и мусульманского мира", - сказано в пресс-релизе,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На среду запланирована встреча Лапида с коллегой из ОАЭ Абдуллой Бин Заидом в присутствии госсекретаря США Энтони Блинкена. При Трампе Израиль заключил соглашения об установлении дипломатических отношений с ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом, который медлит с их ратификацией.

С Салливаном Лапид обсудил ситуацию в секторе Газа с акцентом на важность практических шагов для улучшения жизни палестинского населения анклава. Они также обменялись мнениями по поводу угрозы со стороны Ирана, более углубленное обсуждение которой ведется в рамках регулярных консультаций советов национальной безопасности обеих стран.