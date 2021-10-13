Патрушев: СНГ вынуждено искать новые решения в экономической безопасности из-за санкций

Угрозы, с которыми сталкиваются страны СНГ, постоянно видоизменяются. Так, государства объединения вынуждены искать нестандартные решения в области экономической безопасности на фоне односторонних санкций Запада, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая на семнадцатом Совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ по вопросам разведывательной деятельности,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Совместными усилиями государства СНГ на постоянной основе разрабатывают меры противодействия международному терроризму, экстремизму, организованной преступности, наркотрафику и цветным революциям, заметил он.

"Но угрозы постоянно видоизменяются. Пандемия заставила по-новому взглянуть на проблемы биологической безопасности. Односторонние санкции вынуждают искать нестандартные решения в области экономической безопасности", - указал Патрушев.