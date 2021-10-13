Франция с Россией и США работает над долгосрочным соглашением по Карабаху

Франция вместе с другими странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ, Россией и США, работает над подписанием долгосрочного соглашения по Нагорному Карабаху.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с корреспондентом радиостанции «Свобода» заявила посол Франции в Армении Анн Луис.

«Могу заверить, что мы с нашими российскими и американскими партнерами работаем над продвижением процесса заключения более долгосрочного соглашения по Нагорному Карабаху», - сказала она.

Отвечая на вопрос радиостанции «Свобода», нужно ли ждать ускорения работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ, посол подчеркнула, что Минская группа ОБСЕ активизировалась уже в Нью-Йорке. «Мы не одни. Я думаю, что Армения и Азербайджан также должны сдвинуться с места», - сказала она.

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана и сопредседатели Минской группы ОБСЕ недавно встречались в Нью-Йорке. Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян заявил, что была достигнута договоренность об урегулировании в первую очередь гуманитарных вопросов, таких как возвращение всех армянских пленных из Азербайджана.