По критериям ЕС, Армения по показателям COVID-19 приближается к горящей красной зоне

Эпидемическая ситуация в Армении довольно напряженная. Данные анализа последних 14 дней по республике показывают, что количество новых случаев заболевания по сравнению с предыдущими 14 днями увеличилось на 50%.

На пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» начальник отдела эпидемиологии инфекционных и неинфекционных заболеваний Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении Ромелла Абовян отметила, что репродуктивность инфекции выше 1, что говорит о том, что она распространяется очень быстрыми темпами.

«К сожалению, число новых случаев заболевания во всех возрастных группах детей и подростков увеличилось в 1,5-1,7 раза. По критериям ЕС мы уже приближаемся к горящей красной зоне. То есть переходим из красной зоны в горящую красную зону. Сейчас заболеваемость в нашей стране составляет 475, при достижении 500 мы будем считаться горящей красной зоной (заболеваемость рассчитывается на 100 000 жителей - прим. ред.). Могу сказать, что темпы заболеваемости высоки во всех регионах», - сказала Ромелла Абовян. По словам специалиста, болезнь помолодела, в основном адресными стали люди 30-50 лет.

Больницы переполнены, коечный фонд исчерпан, имеется много случаев заболевания с тяжелыми клиническими проявлениями. По словам Ромеллы Абовян, ситуация в стране весьма тревожная.

«Должна сказать, что во многих случаях наши граждане обращаются с опозданием. Обследование происходит позже, при появлении симптомов им кажется, что это сезонная простуда. Приходят с опозданием и легкие уже бывают сильно повреждены. Я призываю наше население, если есть симптомы - боль в горле, головная боль, жар, слабость, немедленно обращайтесь к врачу», - предостерегла Ромелла Абовян.