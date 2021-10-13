В Цоваке началось асфальтирование центральной улицы

В общине Цовак Гегаркуникской области начались работы по асфальтированию центральной улицы села.

Как сообщил «Арменпресс» глава общины Цовак Гарик Акопян, строительные работы ведутся по заказу Министерства ТУ Армении на средства Всемирного банка в рамках программы реконструкции региональной дороги Цовак-Лчаван-Макенис-Ахпрадзор. Стоимость программы составляет 1,4 млрд драмов.

«В рамках программы реконструкции дороги Цовак-Лчаван-Макенис-Ахпрадзор планируется заасфальтировать 2 800 погонных метров дороги и 1 000 погонных метров тротуаров. Общая площадь асфальтирования дороги составит около 17 360 квадратных метров. 1 500 квадратных метров тротуаров также будут заасфальтированы. Строительные работы будут завершены к концу октября. Решена основная проблема Цовака трех других общин. У нас были плохие внутриобщинные дороги, на ремонт которых не хватало средств. В целом, благодаря реконструкции 11-километровой дороги Цовак-Лчаван-Макенис-Ахпрадзор в наших селах начнут развиваться сельское хозяйство, туризм и другие сферы», - сказал Гарик Акопян.

Хосров Хлгатян