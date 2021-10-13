Премьер-министр Армении принял генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери

Премьер-министр Никол Пашинян принял генерального прокурора Исламской Республики Иран Мохаммада Джафара Монтазери, находящегося с рабочим визитом в Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве, приветствуя господина Монтазери в Республике Армения, премьер-министр отметил, что правительство Армении укрепляет отношения и партнерство с Ираном, в том числе и в сфере правоохранительной деятельности.

«Приятно отметить, что между нашими Генеральными прокуратурами налажено достаточно эффективное сотрудничество. Конечно, Армения готова к развитию и углублению сотрудничества и в сфере правосудия. Ваш визит - хорошая возможность в этом направлении. В ходе встреч с президентом Ирана мы договорились, что все наши ведомства должны наладить тесное сотрудничество», - сказал Никол Пашинян.

В свою очередь Мохаммад Джафар Монтазери отметил, что его визит в дружественную Армению является ответом на визит генерального прокурора РА в Иран.

«Конечно, из-за пандемии этот визит немного запоздал. За 2-3 дня до моего визита в Армению я встретился с президентом Исламской Республики Иран господином Ибрагимом Раиси. Он попросил передать Вам его теплые приветствия, хвалил Вас и подчеркнул, что встреча была очень хорошей и продуктивной».

Генеральный прокурор Исламской Республики Иран добавил, что его страна развитию и расширению сотрудничества с Арменией во всех сферах придает особое значение. Он подчеркнул, что многовековые добрососедские и дружеские отношения между двумя странами являются хорошей основой для совместного противодействия вызовам в регионе, поиска необходимых решений, реализации огромного потенциала. «Мы заинтересованы в развитии отношений с Арменией во благо наших стран», - сказал Мохаммад Джафар Монтазери.

Г-н Монтазери подчеркнул, что Иран в отношениях с соседями руководствуется политикой добрососедства, в то же время они никогда не допустят размещения террористов - сил, провоцирующих войну.

Премьер-министр Пашинян добавил, что он очень впечатлен встречей с президентом Раиси, отметив, что сказанное им то, что новые правительства Армении и Ирана начали работать одновременно, воспринимается как сигнал, открывающий новую страницу в отношениях между двумя странами.

В плане противостояния вызовам глава правительства отметил важность придания нового импульса сотрудничеству между Арменией и Ираном в экономической сфере, в частности, продления соглашения по газу в обмен на электроэнергию, завершения строительства 3-й высоковольтной линии электропередачи, реализации программы Мегринской ГЭС, полноценной реализации потенциала Мегринской свободной экономической зоны.

Собеседники коснулись и развитий, происходящих в регионе.

Отмечается, что по окончании встречи Никол Пашинян попросил передать свои теплые приветствия Верховному лидеру Исламской революции Сейеду Али Хаменеи и президенту Ибрагиму Раиси.