В Москве встретились духовные лидеры Армении, России и Азербайджана

В Даниловом монастыре состоялась трехсторонняя встреча Католикоса Всех Армян Гарегина II, Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла I и духовного лидера Азербайджана Аллахшукюра Пашазаде. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Агентство «РИА Новости».

«Мы собрались здесь, чтобы обсудить нагорно-карабахский конфликт. Я надеюсь, что мы найдем те слова, которые больше всего нужны нашим народам. Считаю, что репутация духовных лидеров Армении и Азербайджана может положительно сказаться на сознании людей. И я верю, что факт сегодняшней встречи и диалога между Вами станет примером для всех», - сказал Патриарх Всея Руси.

Он отметил, что есть люди, оправдывающие насилие, жестокость и кровопролитие религией. «Мы однозначно призваны реагировать на попытки увязывать войны с религией. Религиозные войны – виновники ужасов религиозной истории человечества. И да благословит Господь наш труд, поможет нам найти взаимопонимание, которое будет способствовать достижению прочного мира», - сказал Патриарх Всея Руси.

Вчера в беседе с Католикосом Всех Армян Гарегином II Патриарх Всея Руси сказал, что Армения сможет преодолеть тяжелые времена при поддержке Русской Православной Церкви. Патриарх Кирилл по случаю 70-летия Католикоса, за его вклад в развитие дружеских отношений между Армянской Апостольской Церковью и Московским Патриархатом наградил Католикоса Гарегина II орденом Славы и Почета Русской Православной Церкви I степени.