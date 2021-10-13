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Токаев: на Высшем Евразийском экономсовете примут заявление о климатической повестке ЕАЭС

Токаев: на Высшем Евразийском экономсовете примут заявление о климатической повестке ЕАЭС

 Главы государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в четверг планируют принять заявление о климатической повестке ЕАЭС. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе международной конференции "Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана".

"Завтра на заседании ВЕЭС главы государств планируют принять заявление о климатической повестке союза. Планируется подтвердить намерение развивать экономическое сотрудничество для достижения Целей устойчивого развития ООН и Парижского соглашения", - сказал он.

 


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