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Назначен новый посол Армении в Иране

Назначен новый посол Армении в Иране

Указом президента Армении, Арсен Авагян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Армении в Иране. Как сообщает Арменпресс, указ опубликован на официальном сайте президента Армении.

Другим указом президента Армении Арташес Туманян отозван с должности посла Армении в Иране.


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