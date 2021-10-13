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Азиатские индексы снизились - 13-10-21

Азиатские индексы снизились - 13-10-21

ТОКИО, 13 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 13 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.32% и составил 28140.28 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.45% и составил 1973.83 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.42% и составил 3561.76 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 24962.59 пункта.


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