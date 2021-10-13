Агентство S&P улучшило прогноз по «Америабанку» на «позитивный» 

Агентство S&P Global Ratings улучшило прогноз по «Америабанку», пересмотрев его со «стабильного» на «позитивный», и подтвердило его долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинг «В+/В».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе банка, рейтинг «Америабанка» был пересмотрен после пересмотра суверенного рейтинга Армении: агентство S&P присвоило Армении долгосрочный суверенный кредитный рейтинг «В+» с «позитивным» прогнозом. Это первый суверенный кредитный рейтинг, присужденный Армении агентством S&P.

Профиль кредитоспособности (SACP) «Америабанка» «bb-» на одну ступень выше долгосрочного рейтинга «B+», поскольку последний ограничен кредитоспособностью суверенного правительства Армении.

Прогноз по «Америабанку» был пересмотрен со «стабильного» на «позитивный» ввиду существенного восстановления экономики Армении в первой половине 2021 года. Агентство S&P улучшило прогноз по росту реального ВВП Армении, который должен составить 6.3% в 2021г. и в среднем 4.3% в 2022-2023гг. По мнению S&P, стабилизация макроэкономической и финансовой среды в Армении должна снизить риски, существующие в банковской системе Армении, и создать более благоприятную операционную среду для бизнеса и финансового профиля «Америабанка», способствуя росту нового бизнеса и повышению качества активов.

В S&P считают, что «Америабанк» имеет хорошие перспективы для сохранения лидирующих позиций на банковском рынке Армении, в связи с прогнозируемым макроэкономическим ростом, а также благодаря узнаваемости бренда банка в стране, наличию профессиональной управленческой команды, передовой стратегии диджитализации и адекватному корпоративному управлению.