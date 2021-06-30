Предстоящие на 14 октября мероприятия
18:03, Октябрь 13, 2021
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09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 21:28 Азербайджан опроверг информацию об освобождении иранских водителей
- 20:38 Азербайджан освободил задержанных на трассе Горис-Капан иранских водителей
- 20:16 Саакашвили согласился пройти медосмотр в заключении
- 20:00 Смертность от COVID-19 в мире уменьшилась до самой низкой отметки почти за год
- 19:55 Корабль New Shepard компании Blue Origin совершил второй пилотируемый полет
- 19:40 В Москве состоялась трехсторонняя встреча духовных лидеров Армении, России и Азербайджана
- 19:13 МИД Нидерландов приложит усилия по решению проблемы удерживаемых в Баку армянских пленных
- 18:38 ВОЗ назвала страны, которые еще не приступили к вакцинации от коронавируса
- 18:19 Безопасность Ирана и его соседей очень важна и взаимосвязана: состоялась встреча спикера НС Армении и генпрокурора ИРИ
- 18:03 Предстоящие на 14 октября мероприятия
- 17:57 Агентство S&P улучшило прогноз по «Америабанку» на «позитивный»
- 17:36 У нас есть конкретные идеи о том, вокруг чего мы должны сотрудничать: премьер- министр принял главу МИД Индии
- 17:33 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 13-10-21
- 17:32 Азиатские индексы снизились - 13-10-21
- 17:26 Мощность газохранилищ в ЕС покрывает лишь 20% годового потребления
- 17:15 Украина предлагает провести встречу Ассоциированного трио с ЕС - Кулеба
- 17:12 Совокупный госдолг всех стран достиг $88 трлн
- 17:05 Назначен новый посол Армении в Иране
- 17:04 Токаев: на Высшем Евразийском экономсовете примут заявление о климатической повестке ЕАЭС
- 17:01 Председатель НС А.Симонян принял руководство Монреальского офиса AGBU
- 16:47 Тигран Хачатрян представил немецким коллегам пятилетнюю программу правительства Армении
- 16:35 Дорога республиканского значения Татев-Агван, обходящая участок Горис-Капан, будет готова к концу года
- 16:23 "Тбилисоба" – как город отметит свой день на этот раз
- 16:12 В Москве встретились духовные лидеры Армении, России и Азербайджана
- 16:03 Премьер-министр Армении принял генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери
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12:14, 08.10.2021
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