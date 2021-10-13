МИД Нидерландов приложит усилия по решению проблемы удерживаемых в Баку армянских пленных

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Нидерландов Бен Кнапен ответил на письменные вопросы депутата Дерка Яна Эпинка от 6 августа относительно удерживаемых в Баку армянских военнопленных и гражданских лиц, а также азербайджанских судей и прокуроров, участвующих в судебных процессах над азербайджанским оппозиционерами.

Как сообщает Арменпресс, и.о. министра, в частности, подчеркнул, что ему известно, что ряд военнопленных и другие задержанные в контексте конфликта были приговорены к тюремному заключению вынесенный азербайджанскими судьями, в том числе на длительный срок. Более того, Кнапен отметил, что он осведомлен, что эти азербайджанские судьи и прокуроры, вынесшие приговоры армянским пленным, внесены в черный список группой неправительственных организаций (НПО), включая голландскую НПО «Институт мира и демократии».

Коснувшись состояния азербайджанских тюрем, и.о. главы МИД Нидерландов отметил: «Азербайджан связан с несколькими договорами о правах человека, регулирующий обращении с заключенными и их условия содержания. В международном контексте можно сделать ссылку на: Конвенцию ООН против пыток. В контексте Совета Европы можно сделать ссылку на Европейскую конвенцию о защите прав человека (ЕКПЧ) и Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного обращение или наказание. Эти договоры запрещают бесчеловечное обращение и наказание, включая минимальные стандарты в отношениях условия содержания. Различные источники указывают, что тюрьмы в Азербайджане не соответствуют международным стандартам».

Отвечая на вопрос о независимости и справедливости исков против армянских военнопленных и граждан, Кнапен отметил, что в целом непонятно, насколько независима судебная система в Азербайджане, например, Азербайджан получил очень низкий балл по функционированию верховенства закона НПО «Freedom House».

И.о. министра подчеркнул необходимость немедленного освобождения армянских пленных, сославшись на заявления ЕС.

На вопрос о каких-либо действиях против лиц, которые играют ключевую роль в незаконном преследовании азербайджанской оппозиции и армянских военнопленных Кнапен ответил: «Кабинет министров продолжает через контакты с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и ЕС, работать над освобождением армянских военнопленных и других задержанных с точки зрения конфликта.

Кабинет министров рассматривает диалог между Арменией и Азербайджаном и соглашение о мерах укрепления доверия,как первые необходимые шаги к устойчивому и мирному решению конфликта. Поэтому правительство считает положительным сигналом то, что министры министерств иностранных дел Армении и Азербайджана встретились на прошлой неделе на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Встреча прошла под эгидой Минской группы ОБСЕ. Такой диалог также может способствовать решению этих важных вопросов. Кабинет министров и ЕС будут продолжать поддерживать минскую группу ОБСЕ в их сложной задаче быть посредником в этом конфликте. Все остальные государства-члены ЕС также поддерживают этот подход. Возможный поэтому призыв к принятию мер не мог рассчитывать на поддержку в ЕС.

Что касается азербайджанских политзаключенных, содержащихся в Азербайджане, ЕС проводит обсуждения в рамках ежегодного подкомитета справедливости, свободы и безопасности, а также права человека и демократии. ЕС агитирует за освобождение заключенных, содержащихся на ложных основаниях.

Комитет министров Совета Европы контролирует соблюдение Азербайджаном постановлении, в которых ЕСПЧ постановил, что члены оппозиции были несправедливо привлечены к ответственности и осуждены. В двустороннем контакте, Нидерланды также выскажут свое мнение и свои опасении по этому поводу на различных уровнях с властями Азербайджана. Права человека, верховенство закона и демократия - приоритетные темы в двусторонних отношениях

Нидерландов с Азербайджаном. Помимо дискуссий по этому поводу, посольство Нидерландов в Баку также поддерживает НПО, стремящиеся продвигать

эти важные темы».