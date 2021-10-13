В Москве состоялась трехсторонняя встреча духовных лидеров Армении, России и Азербайджана

В Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве 13 октября при посредничестве Патриарха Московского всея Руси Кирилла состоялась встреча духовных лидеров России, Армении и Азербайджана. Начиная с 1988 года это была 17-я встреча в этом формате в поддержку мирного урегулирования карабахского (арцахского) конфликта.

Как сообщили Арменпресс в пресс-канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина, встреча открылась речью Патриарха Московского и всея Руси Кирилла: «Мы собрались здесь, чтобы обсудить проблему преодоления последствий многолетнего, к сожалению, конфликта <...>, в который вовлечены народы и Азербайджана, и Армении. В течение без малого 30 лет мы, религиозные люди, ответственные за свои общины, трудимся для того, чтобы смягчить это трагическое противостояние. Мы Богом призваны к тому, чтобы проповедовать любовь и милосердие, даже тогда, когда это кажется трудноисполнимым…

…Духовная сфера жизни — самая чувствительная сфера человеческого бытия. Но, к сожалению, есть люди, которые религией оправдывают насилие, жестокость и кровопролитие. Мы призваны давать однозначный совместный ответ на попытки связать религию с войной».

Его Святейшество Гарегин Второй, Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян, обращаясь к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюру Пашазаде, в частности, сказал: «С 2017 года у нас долгое время не было возможности встретиться в данном формате духовных лидеров, где не только обсуждались обусловленные карабахским конфликтом проблемы в жизни наших народов, но и искались пути их преодоления, разрядки атмосферы и стабилизации ради установления мира и безопасности в регионе. В этой связи выражаем признательность нашему возлюбленному брату, Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за организацию этой встречи.

Наша встреча проходит в период, когда наш регион вновь очень напряжен.

27 сентября прошлого года при открытой поддержке Турции и с привлечением международных террористических группировок Азербайджан развязал широкомасштабные боевые действия против народа Арцаха, что создало катастрофическую ситуацию во всем регионе и имело трагические последствия для наших народов. В тяжелых боях, вследствие применения Азербайджаном запрещенных видов кассетного и фосфорного оружия тысячи военнослужащих, мирных жителей, включая женщин и детей, были убиты, ранены и стали инвалидами, мирные жители подверглись пыткам, около 40 тысяч арцахцев были эвакуированы и остались без крова. В Арцахе целенаправленно подвергались бомбежке жилые дома, больницы, родильные дома, церкви, культурные центры и исторические памятники.

Кровавую, ведущую к катастрофе агрессию Азербайджана удалось остановить лишь благодаря личным последовательным усилиям Президента Российской Федерации, многоуважаемого г-на Владимира Владимировича Путина, которому вновь выражаем признательность от имени Армянской Церкви и нашего народа, а также за проявленное особое внимание в деле сохранения армянского духовного наследия на территориях, ныне подконтрольных Азербайджану. Ваше Святейшество, желали бы выразить нашу глубокую благодарность за Ваше искреннее заступничество и за миролюбивые усилия, которые Вы приложили во время 44-дневных военных действий и в контексте преодоления их трагических последствий. Чрезвычайно важен Ваш вклад в обеспечение жизнедеятельности армянского исторического монастыря IV века Дадиванк на территории, перешедшей под контроль Азербайджана.

В результате заявления 9 ноября 2020 года, принятого лидерами России, Армении и Азербайджана, размещение российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе создало предпосылки для восстановления безопасной жизни нашего народа Арцаха и устойчивого осуществления миссии Арцахской епархии.

Мирное урегулирование карабахского конфликта не имеет альтернативы с точки зрения установления стабильности и мира, гарантирования безопасной и безмятежной жизни в регионе. Однако, вопреки готовности армянской стороны окончательно решить вопросы, всем прилагаемым миротворческим усилиям стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, ситуация в регионе продолжает оставаться тревожной и напряженной из-за унижающей достоинство и неприемлемой воинственной риторики и неконструктивной и ультимативной политики властей Азербайджана.

Следовательно, как может карабахский конфликт урегулироваться,

- пока Азербайджан в деле разрешения карабахского конфликта продолжает руководствоваться принципом применения силы и экспансионистскими устремлениями;

- пока еще не уточнен статус Нагорного Карабаха и не гарантирована реализация права народа Арцаха на независимую жизнь. Государственная антиармянская пропаганда, насилие и убийства мирных жителей, так называемый Парк военных трофеев в Баку являются свидетельством того, что народ Нагорного Карабаха никогда не сможет безопасно жить и существовать в составе Азербайджана;

- пока еще не освобождены все военнопленные, независимо от приписываемого им Азербайджаном статуса, истинное число которых не разглашается. По нашим сведениям, находящиеся в неволе армянские пленные регулярно подвергаются унижениям и пыткам, а в некоторых случаях также предаются мучительной смерти;

- пока не станет известна судьба многих, ставших жертвами насильственных исчезновений;

- пока Азербайджан не прекратил своих посягательств на государственную границу Республики Армения и не отступил от оккупированных территорий;

- пока уважением международного законодательства не проявляется должное отношение к имеющему мировое значение армянскому историческому и культурному наследию, пока разрушаются и оскверняются наши святыни и не прекращаются попытки фальсификации истории, лишения армянских монастырей и церквей их идентичности, пока не признается их юридическая принадлежность к Арцахской епархии Армянской Церкви и Наши чада лишены права посещения своих святынь.

Армянский народ во все времена ценил мир и стремился к мирному сосуществованию с соседними народами, всегда уважал религиозную свободу и культурную самобытность других. Миролюбивые стремления нашего народа зиждутся на том убеждении, что в войнах нет победивших, все терпят поражение, ибо не может быть победы там, где преобладает человеческая трагедия. Священное Писание, сокровенность которого не оспаривается и последователями ислама, человечество вдохновляет видением։ “на земле мир, в человеках благоволение” (Лк. 2:14).

Священная книга ислама – Коран также передает людям наставление о толерантности в различиях, мирном сосуществовании и созидании добра, отмечая: “Каждому из вас Мы установили закон и путь. Если бы Аллах пожелал, то сделал бы вас одной общиной, однако Он разделил вас, чтобы испытать вас тем, что Он даровал вам. Состязайтесь же в добрых делах” (Сура 5 “Аль-Маида”, 48).

Именно в этом духе сегодня, во взаимосвязанной реальности 21-го века все проблемы между нациями должны решаться лишь мирными средствами, справедливостью, уважением законности и права.

Война не есть способ решения проблем, и эта война фактически не привела к разрешению проблем, а породила новые трагедии и вызвала новые проблемы. Невозможно созидать мир военным путем, под прицелом оружия, невозможно достигнуть солидарности и сотрудничества, манипулируя фактором военнопленных, а сея ненависть к армянам и угрожая на государственном уровне открыть транспортные коммуникации.

Вопреки нынешней тяжелой ситуации, мы продолжаем надеяться, что сможем преодолеть стоящие перед нами вызовы также при поддержке дружественных нам миролюбивых стран, встревоженного международного сообщества и организаций. Мы также надеемся, что в этом сложном положении власти Азербайджана откажутся от своих экспансионистских посягательств, которые могут привести регион к новой, более широкомасштабной войне.

Наши молитвы и усилия как духовных лидеров сегодня должны преследовать цель создания атмосферы солидарности и взаимопонимания, чтобы ослабить напряженность, дабы Всевышний благословил нашу жизнь Своим миром, милостью и обильной благодатью.

Вновь благодарим Вас, Ваше Святейшество, за вложенные ради мира Ваши усилия и за эту встречу.

Досточтимый шейх-уль-ислам, верим, что наша встреча обеспечит результаты через Ваше посредничество перед властями Азербайджана, в частности, в деле решения гуманитарных вопросов, насущных духовных и религиозных проблем, а также утверждения мира в жизни наших народов.

Мы молимся за мир во всем мире и за восстановление в нашем регионе безопасной, безмятежной и благоденной жизни и прогресса. Да благословит Господь все пути мира и мудростью Своей направляет наши народы».

По завершении обсуждений по итогам встречи Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с

заявлением

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