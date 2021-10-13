Саакашвили согласился пройти медосмотр в заключении

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили согласен на проведение осмотра тюремными врачами. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил журналистам его адвокат Георгий Гелхаури.

"Очень важно, чтобы к нему [Саакашвили] совершил визит его личный врач. Этого права ему не дают <...> Для того, чтобы избежать спекуляций, наоборот, он согласен с контактом [тюремных врачей], однако все-таки важным является визит его личного врача", - сказал он.

По просьбе министерства юстиции при Минздраве республики сформирована группа врачей, которая займется мониторингом здоровья Саакашвили. В состав группы войдут эксперт в области кардиологии Зураб Пагава, эндокринолог Давид Метревели, невролог Александр Цискаридзе, специалист в области гематологии и трансфузиологии Нино Шарашенидзе, а также личный врач бывшего президента Николоз Кипшидзе.

Готовность следить за здоровьем Саакашвили выразил председатель комитета парламента по здравоохранению и социальным вопросам Дмитрий Хундадзе. Он также пригласил к работе омбудсмена Нино Ломджарию и главу парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции Михаила Сарджвеладзе.

Кипшидзе 10 октября сообщил, что состояние здоровья экс-президента ухудшилось и ему требуется госпитализация. Позже Специальная пенитенциарная служба Минюста опубликовала заявление, в котором говорится, что состояние здоровья бывшего грузинского лидера является удовлетворительным и жизненные показатели у него в норме.

Экс-президента задержали в Грузии 1 октября. Сейчас он содержится в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным.