Азербайджан освободил задержанных на трассе Горис-Капан иранских водителей

Азербайджан освободил иранских водителей, задержанных на трассе Горис-Капан. Как передает Арменпресс, об этом сообщает иранское агентство Mehr.

Отмечается, что освобождению иранских водителей предшествовал телефонный разговор между министрами иностранных дел Ирана и Азербайджана.

На участке Воротан автодороги Горис-Капан азербайджанские военнослужащие остановили водителей иранских грузовиков, проверили их документы и потребовали деньги, мотивируя это тем, что «они должны заплатить налог для въезда на территорию их страны». Затем они арестовали иранских водителей.