Цены на цветные металлы - 13-10-21

ЛОНДОН, 14 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 13 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.52% и составила 3089.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.66% и составила 9560.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.27% и составила 2245.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.80% и составила 19195.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 36550.00 долларов США, цена на цинк выросла на 3.80% и составила 3369.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 46250.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 53380.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.