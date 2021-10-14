Европейские индексы - 13-10-21

МОСКВА, 14 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 13 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.68% и составил 15249.38 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.75% и составил 6597.38 пункта, британский FTSE вырос на 0.16% и составил 7141.82 пункта, а российский RTSI снизился на 0.79% и составил 1855.11 пункта.