Гнел Саносян в Шурнухе ознакомился с ходом строительных работ жилых домов

Министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян ознакомился с ходом строительных работ 13 жилых домов в поселке Шурнух. Как сообщает «Арменпресс», Саносян сообщил, что строительство ведется довольно активно.

«В феврале этого года правительство выделило Комитету градостроительства Армении 470 млн драмов на решение жилищной проблемы семей, лишившихся своей жилой недвижимости в селе Шурнух. Рядом с каждым жилым домом строятся сараи и ставятся заборы.

Первый этап строительства должен быть завершен к концу года. Вся программа - через 3 года», - написал министр на своей странице в Facebook.