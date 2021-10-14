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Арарат Мирзоян примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Минске

Арарат Мирзоян примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Минске

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 14-15 октября будет в Минске для участия в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.

Как передает «Арменпресс», в Минске Арарат Мирзоян проведет встречи с коллегами из стран СНГ.


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