Арарат Мирзоян примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Минске

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 14-15 октября будет в Минске для участия в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.

Как передает «Арменпресс», в Минске Арарат Мирзоян проведет встречи с коллегами из стран СНГ.