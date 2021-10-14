Сборная Армении по гимнастике примет участие в чемпионате мира

Сборная Армении по гимнастике выехала в Японию для участия в чемпионате мира.

Как передает «Арменпресс», сборная Армении примет участие в ЧМ-2021 в следующем составе: Ваагн Давтян, Арутюн Мердинян, Гагик Хачикян. Тренер команды – Айк Назарян.

Чемпионат мира по гимнастике стартует 18-го октября и завершится 24-го. Чемпионат мира по спортивной и художественной гимнастике в Японии пройдет в присутствии зрителей. Решение совместно приняли Международные комитеты по этим видам спорта и Комитет чемпионата.