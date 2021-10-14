Сборная Армении по гимнастике примет участие в чемпионате мира
10:23, 14 Октябрь, 2021
Сборная Армении по гимнастике выехала в Японию для участия в чемпионате мира.
Как передает «Арменпресс», сборная Армении примет участие в ЧМ-2021 в следующем составе: Ваагн Давтян, Арутюн Мердинян, Гагик Хачикян. Тренер команды – Айк Назарян.
Чемпионат мира по гимнастике стартует 18-го октября и завершится 24-го. Чемпионат мира по спортивной и художественной гимнастике в Японии пройдет в присутствии зрителей. Решение совместно приняли Международные комитеты по этим видам спорта и Комитет чемпионата.
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