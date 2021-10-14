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Трансферная стоимость Вараздата Арояна превысила 1 млн евро

Трансферная стоимость Вараздата Арояна превысила 1 млн евро

Увеличилась трансферная стоимость защитника испанской команды «Кадис» и сборной Армении Вараздата Арояна.

Как сообщает «Арменпресс», в обновленном списке Transfermarket трансфер защитника сборной Армении Вараздата Арояна сейчас оценивается в 1,2 миллиона евро. До последнего обновления трансфер Арояна стоил 900 000 евро. Он увеличился на 300 000 евро.

В испанский «Кадис» защитник сборной Армении по футболу перевелся 1 июля 2021 года из казахстанской «Астаны».


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