Трансферная стоимость Вараздата Арояна превысила 1 млн евро

Увеличилась трансферная стоимость защитника испанской команды «Кадис» и сборной Армении Вараздата Арояна.

Как сообщает «Арменпресс», в обновленном списке Transfermarket трансфер защитника сборной Армении Вараздата Арояна сейчас оценивается в 1,2 миллиона евро. До последнего обновления трансфер Арояна стоил 900 000 евро. Он увеличился на 300 000 евро.

В испанский «Кадис» защитник сборной Армении по футболу перевелся 1 июля 2021 года из казахстанской «Астаны».