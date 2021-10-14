Есть идея - сделать порт Чабахар важным узлом связи с Черным морем: Армен Григорян

Правительство Армении активно работает над решением вопросов, связанных с дорожным сообщением Армения-Иран. Об этом в интервью иранскому агентству «Тасним» заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

«Действительно, есть некоторые проблемы с дорожным сообщением Армения-Иран, но правительство Армении прилагает все усилия, чтобы первая альтернативная дорога была готова к концу этого года. Можно сказать, что это в целом краткосрочная проблема. Но есть более действенный план. В конце сентября правительство Армении утвердило план дороги Север-Юг, пролегающей от Сисиана до иранской границы. Этот проект стоимостью более 1 миллиарда долларов полностью изменит инфраструктуру региона. При реализации этого проекта мы думаем и о связи порта Чабахар с Черным морем в качестве возможного узла инфраструктуры. В связи с этим можно сказать, что программа предоставит прекрасную возможность для увеличения товарооборота между Арменией и Ираном», - как сообщает «Арменпресс» отметил Григорян.

По его словам, текущий товарооборот между Арменией и Ираном на данный момент составляет сотни миллионов долларов, но в Армении считают, что он превысит миллиардную отметку. По словам Григоряна, это даст возможность в будущем увеличить товарооборот до нескольких миллиардов. То есть, у Армении и Ирана сейчас широкий спектр позитивных повесток дня для двусторонних отношений.