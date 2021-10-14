Страны G20 одобрили разработку мер по переходу к низкоуглеродной экономике

Министры финансов и управляющие центральными банками стран Группы 20 одобрили дорожную карту по устойчивому финансированию и переходу к низкоуглеродной экономике. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в пресс-релизе Минфина России по итогам заключительной встречи представителей Группы 20.

"Учитывая актуальность экологических проблем, министры и управляющие также договорились содействовать переходу к зеленой экономике и одобрили дорожную карту по устойчивому финансированию. Ее цель - разработка комплекса эффективных мер политики по переходу к низкоуглеродной экономике, координация работы с международными организациями и между различными рабочими органами самой "двадцатки", формирование плана приоритетных мероприятий на перспективу", - говорится в сообщении.

Министр финансов РФ Антон Силуанов подчеркнул, что Россия намерена достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 года, говорится в пресс-релизе.